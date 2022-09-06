Зеленский о предложении Гросси по зоне защиты: нужно смотреть на конкретное содержание

Он отметил, что для реализации предложения нужно смотреть на конкретное его содержание.

"Касательно предложения генерального директора МАГАТЭ Гросси создать зону защиты на станции, то нужно смотреть на конкретное содержание такого инструмента, что именно может быть защитой. Если содержание состоит в демилитаризации, то мы можем поддержать", - заявил Зеленский.

По его мнению, международные организации нуждаются в более широком мандате на свои действия.

Напомним, МАГАТЭ выступило за установление зоны охраны ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Кроме того, агентство призвало к демилитаризации станции и выводу оттуда российских военных.

Основные выводы по итогам визита МАГАТЭ на ЗАЭС - читайте в материале РБК-Украина.

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