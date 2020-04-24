В Кировоградской области за сутки коронавирусом заболели 12 медиков

Иллюстративное фото (flickr.com compacflt)

Всего в области выявили 25 новых случаев заражения

За минувшие сутки в Кировоградской области зафиксировали 12 случаев заражения коронавирусом среди медицинского персонала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня.

Всего в области за сутки коронавирус подтвердили у 25 жителей региона, из них 19 - жители Кропивницкого.

"Среди 25 новых инфицированных коронавирусом - 12 медработников: 7 медработников частной клиники, 1 медработник детской областной больницы, 1 медработник областного тубдиспансера, 1 медработник станции переливания крови, 2 медработника Центра экстренной скорой помощи", - сообщил Балонь.

По состоянию на 24 апреля, количество случаев COVID-19 в Кировоградской области увеличилось до 283. От инфекции умерли 24 человека. Еще у 530 человек подозревают наличие коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее сообщалось о смерти двух медиков в Кировоградской области. Погибшие работали в Кропивницком.

Также РБК-Украина писало, что в Кировоградской области выздоровели 8 человек. Общее количество пациентов, которых выписали из больниц - 35. За сутки выздоровели еще 4 жителя области.

По состоянию на утро, в Украине зарегистрировано 7647 случаев заражения коронавирусом. Подробнее о пандемии COVID-19 в Украине и мире 24 апреля - в материале РБК-Украина.