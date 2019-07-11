Зеленский предложил люстрировать Порошенко и его топ-чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский предложил люстрацию. Об этом он заявил в своем видео-обращении, размещенном в Facebook.

Зеленский рассказал о законопроекте, согласно которому под люстрацию попадут лица, которые в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года занимали должности президента Украины, главы Верховной рады, генерального прокурора, главы СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.

По его словам, люстрировать также предлагается народных депутатов Украины и членов правительства этого периода.

"Я каждый день общаюсь с чиновниками разных уровней - это безнадежный диагноз: бело-синие, красно-белые, оранжевые … На самом деле они все одной масти, им все фиолетово…Я ломаю голову, что с ними со всеми делать…Наименьшее, что можно сделать сейчас, навсегда избавить их возможности принимать участие в управлении государства. Мы предлагаем ужесточить люстрацию", - скзаал он.