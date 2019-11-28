Зеленский предлагает Раде внести изменения в бюджет-2019

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде внести изменения в государственный бюджет на 2019 год по строительству лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Так, соответствующий проект закона №2505 "О внесении изменений в приложение №3 к закону "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" по строительству лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" был зарегистрирован в Раде в четверг, 28 ноября.

На данный момент текст законопроекта отсутствует на сайте парламента. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, в январе Владимир Гройсман, занимавший на тот момент пост главы правительства, заявлял, что строительство нового корпуса детской клинической больницы "Охматдет" завершится в 2019 году.

Как писало РБК-Украина, Минздрав провел аудит в больнице Охматдет, Центре эндокринной системы и Государственном предприятии медицинских закупок. Отмечалось, что целью аудита было провести качественную проверку и вернуть доверие граждан к врачам.