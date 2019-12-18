Зеленский предлагает отменить залог подозреваемым в коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект №2620 "Об особенностях определения размера залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Согласно законопроекту предлагается дополнить ч.4 ст.183 Уголовного процессуального кодекса пунктом, который позволит не определять размер залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в делах по тяжкому или особо тяжкому коррупционному преступлению. По мнению Зеленского, залог дает возможность уклониться от уголовного преследования.

Законопроект был направлен в Верховную раду 18 декабря и определен как неотложный. На данный момент законопроект направлен на рассмотрение комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Напомним, 4 ноября Зеленский подписал подписал законопроект своего авторства №1008 - о судебной реформе. Документом, в частности, вводится новый порядок формирования ВККС и сокращается состав Верховного суда.

Позже в Еврокомиссии заявили, что ожидают от Украины внесения изменений в закон о судебной реформе.