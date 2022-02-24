Зеленский позвонил Путину. Но в ответ получил тишину

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Но российская сторона проигнорировала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.
"Сегодня инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат - тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе", - сказал Зеленский.
Напомним, 21 февраля Путин признал так называемые "ДНР" и "ЛНР". А во вторник Путин получил разрешение на применение русских войск за пределами России.
Поздним вечером среди главари "ДНР" и "ЛНР" попросили Путина оказать военную помощь.
После этого Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН.