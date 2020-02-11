Зеленський подзвонив Меркель і підняв питання санкцій проти оточення Януковича

Фото: Володимир Зеленський і Ангела Меркель (president.gov.ua)

Лідери України та Німеччини обговорили врегулювання на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з німецьким канцлером Ангелою Меркель підняв питання продовження санкцій проти оточення Віктора Януковича. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Повідомляється, що сторони обговорили виконання домовленостей, які були досягнуті на зустрічі в нормандському форматі 9 грудня 2019 року в Парижі. Меркель висловила стурбованість у зв'язку з порушенням режиму припинення вогню на Донбасі.

Зеленський і Меркель обговорили визначення додаткових ділянок розведення на Донбасі, а також висловили надію на те, що на наступній зустрічі контактної групи 12 лютого буде досягнутий прогрес.

"Під час розмови також йшлося про необхідність продовження персональних санкцій ЄС проти колишніх високопосадовців України, які підозрюються у зловживанні державними коштами та скоєнні злочинів під час Майдану", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Європейський союз планує зняти санкції з екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова і екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького вже наступного тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС погодив зняття санкцій з двох осіб з оточення Януковича.

До цього стало відомо, що Брюссель може виключити зі свого списку санкцій колишнього віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова, колишнього міністра доходів Олександра Клименка, екс-генпрокурора Віктора Пшонку та його сина Артема.

