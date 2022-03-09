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Зеленский о позиции ООН: "Мы все выяснили, слово "война" будет звучать на этой площадке"

Новина українською →
Среда 09 марта 2022 00:08
Зеленский о позиции ООН: "Мы все выяснили, слово "война" будет звучать на этой площадке" Президент Украины Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ООН продолжит называть вторжение РФ в Украину войной. Этот вопрос уже решен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой выступление главы государства.

В очередном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление ООН о том, что вторжение России и Украину не является войной.

"Наверное, вы видели сегодня в новостях историю о том, что якобы ООН не считает российское вторжение войной. Я знаю, что это возмутило многих и не только в Украине", - сообщил Зеленский.

По словам президента Украины, вопрос с "наименованием" войны уже решен. "Благодарен многим всей нашей команде – мы все выяснили, быстро получив заверения в структурах ООН. Не будет лжи, не будет подыгрывания агрессору. Слово "война" будет звучать на этой площадке, потому что это правда", - добавил Зеленский.

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