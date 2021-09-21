Зеленский поздравил Трюдо с победой на выборах в парламент и ожидает в Киеве с визитом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с победой его партии на парламентских выборах. Украинский лидер ожидает главу канадского правительства с визитом в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.
"Поздравляю Джастина Трюдо с победой на выборах", - написал он.
Зеленский выразил уверенность, что партнерство Украины и Канады в дальнейшем будет углубляться.
"Жду своего друга Джастина Трюдо в Киеве с визитом", - добавил президент.
Напомним, правящая Либеральная партия Джастина Трюдо победила на парламентских выборах в Канаде.