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Зеленський привітав Трюдо з перемогою на виборах до парламенту і очікує в Києві з візитом

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з перемогою його партії на парламентських виборах. Український лідер очікує главу канадського уряду з візитом у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Вітаю Джастіна Трюдо з перемогою на виборах", - написав він.

Зеленський висловив упевненість, що партнерство України і Канади надалі поглиблюватиметься.

"Чекаю свого друга Джастіна Трюдо в Києві з візитом", - додав президент.

Нагадаємо, правляча Ліберальна партія Джастіна Трюдо перемогла на парламентських виборах у Канаді.

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Володимир ЗеленськийКанада