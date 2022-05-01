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Зеленский поздравил пограничников и вручил государственные награды

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Воскресенье 01 мая 2022 00:05
Зеленский поздравил пограничников и вручил государственные награды Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сегодня, 30 мая, украинских пограничников с их профессиональным праздником Днем пограничника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение Зеленского.

Кроме того, президент вручил награды тем, кто принимал участие в боях с российскими оккупантами.

"340 пограничников защищают Мариуполь. Говорил с ними по телефону. Имел честь вручить награды пограничникам, которые отметились в боях за наше государство", - заявил глава государства.

Напомним, Зеленский вручил государственные награды работникам ЧАЭС, которые обеспечивали безопасность на атомной электростанции в условиях российской оккупации.

Ранее Зеленский наградил 229 защитников Мариуполя, которые героически обороняют город.

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