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Зеленський привітав прикордонників і вручив державні нагороди

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Неділя 01 травня 2022 00:05
Зеленський привітав прикордонників і вручив державні нагороди Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський привітав сьогодні, 30 травня, українських прикордонників з їх професійним святом Днем прикордонника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення Зеленського.

Крім того, президент вручив нагороди тим, хто брав участь у боях з російськими окупантами.

"340 прикордонників захищають Маріуполь. Говорив з ними по телефону. Мав честь вручити нагороди прикордонникам, які відзначилися в боях за нашу державу", - заявив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський вручив державні нагороди працівникам ЧАЕС, які забезпечували безпеку на атомній електростанції в умовах російської окупації.

Раніше Зеленський нагородив 229 захисників Маріуполя, які героїчно обороняють місто.

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