UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский поздравил нового президента Эстонии: надеюсь на продолжение сотрудничества

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового президента Эстонии Алара Кариса с избранием. Украинский лидер выразил надежду на продолжение сотрудничества между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

"Искренне поздравляю Алара Кариса с избранием на пост президента Эстонии по результатам голосования депутатского голосования в Рийгикогу. Надеюсь на продолжение тесного сотрудничества между Украиной и Эстонией на благо наших двух народов", - написал украинский президент.

Напомним, сегодня эстонский парламент избрал нового президента страны Алара Кариса. Он вступит в должность 11 октября 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЭстония