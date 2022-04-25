Зеленский поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции

"Желаю Эммануэлю Макрону новых успехов во благо французского народа. Ценю поддержку Франции и убежден, что мы шагаем вместе к новым общим победам! В сильную и объединенную Европу!", - заявил президент Украины.

Также Макрона поздравили и многие лидеры Европейского союза. Президент Европейского совета Шарль Мишель, а также премьер-министры Бельгии и Люксембурга были одними из первых, за ними последовали 27 лидеров блока.

"Браво Эммануэль. В этот неспокойный период нам нужна сплоченная Европа и Франция, полностью приверженная более суверенному и более стратегическому Европейскому Союзу", — написал Мишель в Twitter.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также приветствовал результат, пообещав сотрудничать с Макроном и заявив, что Франция — один из ближайших и самых важных союзников Великобритании. Премьер-министр Италии Марио Драги также сказал, что переизбрание стало прекрасной новостью для всей Европы.