Зеленський привітав Макрона з перемогою на виборах президента Франції

"Бажаю Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції та переконаний, що ми крокуємо разом до нових спільних перемог! В сильну й об'єднану Європу!",- заявив президент України.

Також Макрона привітали та багато лідерів Європейського Союзу. Президент Європейської Ради Шарль Мішель, а також прем'єр-міністри Бельгії та Люксембургу були одними з перших, за ними пішли 27 лідерів Блоку.

"Браво Еммануель. У цей неспокійний період нам потрібна згуртована Європа і Франція, повністю прихильна більш суверенному і більш стратегічному Європейському Союзу", — написав Мішель в Twitter.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон також привітав результат, пообіцявши співпрацювати з Макроном і заявивши, що Франція — один з найближчих і найважливіших союзників Великобританії. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі також сказав, що переобрання стало прекрасною новиною для всієї Європи.