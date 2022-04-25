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Зеленський привітав Макрона з перемогою на виборах президента Франції

Зеленський і Маркон (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський привітав Еммануеля Макрона з перемогою на президентських виборах у Франції. Президент України заявив, що переконаний у зміцненні співпраці між двома країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Володимира Зеленського.

"Бажаю Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції та переконаний, що ми крокуємо разом до нових спільних перемог! В сильну й об'єднану Європу!",- заявив президент України.

Також Макрона привітали та багато лідерів Європейського Союзу. Президент Європейської Ради Шарль Мішель, а також прем'єр-міністри Бельгії та Люксембургу були одними з перших, за ними пішли 27 лідерів Блоку.

"Браво Еммануель. У цей неспокійний період нам потрібна згуртована Європа і Франція, повністю прихильна більш суверенному і більш стратегічному Європейському Союзу", — написав Мішель в Twitter.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон також привітав результат, пообіцявши співпрацювати з Макроном і заявивши, що Франція — один з найближчих і найважливіших союзників Великобританії. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі також сказав, що переобрання стало прекрасною новиною для всієї Європи.

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Володимир Зеленський