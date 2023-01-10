Зеленський позбавив громадянства Медведчука та ще трьох політиків

"На підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою, та відповідно до Конституції я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб - Деркача Андрія Леонідовича, Медведчука Віктора Володимировича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равільйовича", - заявив він.

Хто такі Медведчук, Козак, Деркач та Кузьмін

Віктор Медведчук – політик, кум російського диктатора Володимира Путіна. Він підозрюється у державній зраді та пособництві терористичним організаціям "ЛДНР".

За даними слідства, нардеп міг бути причетний до незаконної схеми постачання вугілля з Донбасу та фінансування бойовиків.

Протягом кількох місяців депутат перебував під домашнім арештом. Після вторгнення РФ в Україну він втік з-під арешту, СБУ затримала його лише 12 квітня. Після п'яти місяців ув'язнення його обміняли на 200 захисників "Азовсталі".

Тарас Козак – політик, народний депутат. Підозрюється у державній зраді, порушенні правил ведення війни та замаху на пограбування національних ресурсів в українському Криму.

2 лютого 2021 року Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Козака. Також обмеження були введені проти компаній, що належать йому, що володіють телеканалами NewsOne, Zik і 112. Санкції проти Козака введені через постачання вугілля з окупованих Росією територій Донбасу.

Андрій Деркач – політик, народний депутат. Минулого року СБУ викрила агентурну мережу ГРУ РФ, до якої входив Деркач. За даними слідства, він займався створенням ряду приватних охоронних підприємств у різних галузях, щоб використовувати ці структури для швидкого захоплення України.

Ренат Кузьмін – політик, народний депутат, підозрюється у державній зраді. За версією слідства, Кузьмін із березня 2021 року поширював антиукраїнську пропаганду. Сам Кузьмін на момент винесення підозри ховався від слідства.