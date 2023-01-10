RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский лишил гражданства Медведчука и еще трех политиков

Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский лишил гражданства четырех народных депутатов Украины. В частности, Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"На основании материалов, которые были подготовлены СБУ и Государственной миграционной службой, и в соответствии с Конституцией я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц - Деркача Андрея Леонидовича, Медведчука Виктора Владимировича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равильевича", - заявил он.

Кто такие Медведчук, Козак, Деркач и Кузьмин

Виктор Медведчук - политик, кум российского диктатора Владимира Путина. Он подозревается в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ЛДНР".

Согласно данным следствия, нардеп мог быть причастен к незаконной схеме поставки угля из Донбасса и финансирования боевиков.

В течение нескольких месяцев депутат находился под домашним арестом. После вторжения РФ в Украину он скрылся из-под ареста, СБУ задержала его только 12 апреля. После пяти месяцев заключения его обменяли на 200 защитников "Азовстали".

Тарас Козак - политик, народный депутат. Подозревается в государственной измене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.

2 февраля 2021 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Козака. Также ограничения были введены против принадлежащих ему компаний, владеющих телеканалами NewsOne, Zik и 112. Санкции против Козака введены из-за поставок угля из оккупированных Россией территорий Донбасса.

Андрей Деркач - политик, народный депутат. В прошлом году СБУ разоблачила агентурную сеть ГРУ РФ, в которую входил Деркач. По данным следствия, он курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

Ренат Кузьмин - политик, народный депутат, подозревается в государственной измене. По версии следствия, Кузьмин с марта 2021 года распространял антиукраинскую пропаганду. Сам Кузьмин на момент вынесения подозрения скрывался от следствия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор МедведчукВладимир Зеленский