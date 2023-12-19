Зеленський про поїздку на Близький Схід: я був готовий

"Що стосується моєї поїздки на Близький Схід. Я був готовий на самому початку і це факт.", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що це був його прямий сигнал колегам, що знаходяться за кордоном.

"Напевно, у них були інші пріоритети. Я не можу сильно гратися з графіком і пріоритетами своїми, бо я керую державою у війні", - пояснив глава держави.

Ситуація в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАСу вторглися до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів.

Вже 11 жовтня ізраїльське онлайн-видання Ynet повідомляло, що президент України Володимир Зеленський вивчає можливість відвідати Ізраїль.

Проте пізніше ЗМІ повідомили, що Зеленський переніс свій візит до Ізраїлю.

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