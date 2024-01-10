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Зеленський поїхав до Вільнюса: з ким зустрінеться та головні теми переговорів

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський поїхав з робочим візитом до Литви. Глава держави проведе низку зустрічей у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram.

"Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія. Згодом буду в Таллінні та Ризі, а сьогодні - Вільнюс", - написав президент.

Як зазначив Зеленський, він проведе переговори з президентом, прем'єр-міністром, спікером сеймасу Литви. Також заплановані зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

Головними темами переговорів будуть безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки.

"І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення", - додав глава держави.

Позиція Литви та інших країн Балтії щодо війни

Варто зазначити, що країни Балтії - Литва, Латвія та Естонія - з перших днів повномасштабної війни підтримують Україну. Балтійські країни надали військову, фінансову та гуманітарну допомогу, а також прийняли десятки тисяч біженців з України.

Нагадаємо, що Литва придбала для України дві пускові установки ЗРК NASAMS, які допоможуть посилити протиповітряну оборону нашої країни. У листопаді Литва заявила про передачу Україні пускових установок NASAMS, необхідного обладнання, а також позашляховиків для екіпажу.

Вже 24 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що передані Литвою NASAMS вже стали на бойове чергування.

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