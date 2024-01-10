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Зеленский поехал в Вильнюс: с кем встретится и главные темы переговоров

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский поехал с рабочим визитом в Литву. Глава государства проведет ряд встреч в Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

"Наши надежные друзья и принципиальные партнеры Литва, Эстония и Латвия. Позже буду в Таллинне и Риге, а сегодня - Вильнюс", - написал президент.

Как отметил Зеленский, он проведет переговоры с президентом, премьер-министром, спикером сеймаса Литвы. Также запланированы встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.

Главными темами переговоров будут безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, дальнейшая координация европейской поддержки.

"И, конечно, наша большая благодарность. За бескомпромиссную поддержку Украины на протяжении всех 10 лет войны, а особенно сейчас, после начала полномасштабного вторжения", - добавил глава государства.

Позиция Литвы и других стран Балтии по войне

Стоит отметить, что страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония - с первых дней полномасштабной войны поддерживают Украину. Балтийские страны оказали военную, финансовую и гуманитарную помощь, а также приняли десятки тысяч беженцев из Украины.

Напомним, что Литва приобрела для Украины две пусковые установки ЗРК NASAMS, которые помогут усилить противовоздушную оборону нашей страны. В ноябре Литва заявила о передаче Украине пусковых установок NASAMS, необходимого оборудования, а также внедорожников для экипажа.

Уже 24 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что переданные Литвой NASAMS уже стали на боевое дежурство.

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Владимир ЗеленскийЛатвияЛитваЭстония