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Зеленский не пойдет на "договорняки" с действующими политиками, - эксперт

Новости » Выборы 2019    02.04.2019 - 11:31
Зеленский не пойдет на "договорняки" с действующими политиками, - эксперт
Фото: Владимир Зеленский (из открытых источников)

Эксперт призвал различать переговоры и "договорняки"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае переговоров с оппозиционными политиками о совместных действиях во втором туре выборов главы государства не будет обещать им должностей или уступок в бизнесе после своей победы. Такое мнение высказал политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Следует различать переговоры и договорняки. Если он пойдет на переговоры о совместных действиях во втором туре без обещаний должностей, уступок в отношении бизнеса или в вопросах кадров, тогда это нормально. Думаю, он вряд ли согласится на такой шаг (договорняки, - ред.)" – сказал Фесенко.

По словам эксперта, такой формат переговоров поможет Зеленскому победить действующего президента Украины Петра Порошенко во втором туре выборов.

"Переговоры могут быть. Отказываться от любых переговоров с так называемыми старыми политиками было бы тоже неправильно. У всех оппозиционных лидеров общая цель – они должны вместе победить Порошенко. Автоматически Порошенко не проиграет. Договариваться надо о том, чтобы превратить второй тур в референдум против Порошенко", – отметил политолог.

Также он уточнил, что переговоры о совместных действиях являются мировой демократической практикой.

"Демократическая политика строится на компромиссах, на союзах. Но главное, чтобы это не были договорняки", – подчеркнул Фесенко.

Напомним, согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 98,42% протоколов, на выборах 2019 лидирует Владимир Зеленский с 30,24% голосов. 

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