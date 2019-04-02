Зеленський не піде на "договорняки" з діючими політиками, - експерт

Фото: Володимир Зеленський (з відкритих джерел)

Експерт закликав розрізняти переговори і "договорняки"

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський в разі переговорів з опозиційними політиками про спільні дії у другому турі виборів глави держави не буде обіцяти їм посад або поступок в бізнесі після своєї перемоги. Таку думку висловив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Слід розрізняти переговори і договорняки. Якщо він піде на переговори про спільні дії у другому турі без обіцянок посад, поступок щодо бізнесу або в питаннях кадрів, тоді це нормально. Думаю, він навряд чи погодиться на такий крок (договорняки, - ред.)", – сказав Фесенко.

За словами експерта, такий формат переговорів допоможе Зеленському перемогти чинного президента України Петра Порошенка у другому турі виборів.

"Переговори можуть бути. Відмовлятися від будь-яких переговорів з так званими старими політиками було б теж неправильно. У всіх опозиційних лідерів спільна мета – вони повинні разом перемогти Порошенка. Автоматично Порошенко не програє. Домовлятися треба про те, щоб перетворити другий тур у референдум проти Порошенка", – зазначив політолог.

Також він уточнив, що переговори про спільні дії є світовою демократичною практикою.

"Демократична політика будується на компромісах, на спілках. Але головне, щоб це не були договорняки", – підкреслив Фесенко.

Нагадаємо, згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії за підсумками обробки 98,42% протоколів, на виборах 2019 лідирує Володимир Зеленський з 30,24% голосів.