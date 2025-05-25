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Зеленський пояснив, за що і проти кого ввів три пакети санкцій

Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський вів сьогодні у дію три санкційні пакети. Він розповів, що до них увійшли пропагандисти, особи причетні для інвестування РФ і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал глави держави.

Зокрема, Зеленський дав роз'яснення щодо кожного з санаційних пакетів:

  • перший - проти російських осіб, які причетні до фінансування російської терористичної діяльності, фінансових махінацій та схем обходу санкцій в інтересах РФ;
  • другий пакет - це пропагандисти, які "своєю брехнею підсилюють російські удари по Україні".
  • третій санкційний пакет - проти представників російських мафіозних угруповань, "які значно допомогли становленню путінського режиму та досі пов’язані з ним".

"Працюємо над синхронізацією українських санкцій із санкційними режимами Євросоюзу та інших ключових світових юрисдикцій", - йдеться у повідомленні.

Зеленський анонсував, що наразі вже готуються нові санкції. Їх напрямок - фізичні і юридичні особи з РФ і такі, що "пов'язані з нею, які працюють на війну, а також на яких тримається російський режим".

"Нові рішення РНБО - незабаром", - додав президент.

Детально щодо того, проти кого було введено санкції - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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