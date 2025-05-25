Зеленський пояснив, за що і проти кого ввів три пакети санкцій

Зокрема, Зеленський дав роз'яснення щодо кожного з санаційних пакетів:

перший - проти російських осіб, які причетні до фінансування російської терористичної діяльності, фінансових махінацій та схем обходу санкцій в інтересах РФ;

другий пакет - це пропагандисти, які "своєю брехнею підсилюють російські удари по Україні".

третій санкційний пакет - проти представників російських мафіозних угруповань, "які значно допомогли становленню путінського режиму та досі пов’язані з ним".

"Працюємо над синхронізацією українських санкцій із санкційними режимами Євросоюзу та інших ключових світових юрисдикцій", - йдеться у повідомленні.

Зеленський анонсував, що наразі вже готуються нові санкції. Їх напрямок - фізичні і юридичні особи з РФ і такі, що "пов'язані з нею, які працюють на війну, а також на яких тримається російський режим".

"Нові рішення РНБО - незабаром", - додав президент.