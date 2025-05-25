Зеленський пояснив, за що і проти кого ввів три пакети санкцій

Президент України Володимир Зеленський вів сьогодні у дію три санкційні пакети. Він розповів, що до них увійшли пропагандисти, особи причетні для інвестування РФ і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал глави держави.
Зокрема, Зеленський дав роз'яснення щодо кожного з санаційних пакетів:
"Працюємо над синхронізацією українських санкцій із санкційними режимами Євросоюзу та інших ключових світових юрисдикцій", - йдеться у повідомленні.
Зеленський анонсував, що наразі вже готуються нові санкції. Їх напрямок - фізичні і юридичні особи з РФ і такі, що "пов'язані з нею, які працюють на війну, а також на яких тримається російський режим".
"Нові рішення РНБО - незабаром", - додав президент.
Детально щодо того, проти кого було введено санкції - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.