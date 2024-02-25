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Зеленський пояснив, навіщо Сирський проводить аудит в армії

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Дмитро Семенюк, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський проводить аудит в армії для того, щоб підготувати резерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, Сирський хоче відвідати кожну бригаду та зробити висновки.

"Які саме? Насамперед - питання резервів та питання ротації... Для цього потрібно підготувати нормально резерви. Вони не були підготовлені нормально. Ми повинні визнавати свої слабкі місця і ми повинні їх виправити. А щоб їх виправити, потрібно розуміти, що відбувається", - додав Зеленський.

Також, як зазначив президент, Сирський перевірить ситуацію "в кабінетах", хто там сидить та чому.

Також головнокомандувач у ході аудиту займеться кількістю мобілізованих і з'ясує, який відсоток з них перебуває на фронті.

Аудит в армії

Нагадаємо, кілька днів тому лідер фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія розповів, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит Сил оборони.

Депутат зазначив, що під час аудиту було виявлено цілі підрозділи українських військових, які за два роки повномасштабної війни "жодного разу не були на фронті".

 

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти УкраїниОлександр Сирський