Зеленський пояснив, навіщо Сирський проводить аудит в армії

За словами глави держави, Сирський хоче відвідати кожну бригаду та зробити висновки.

"Які саме? Насамперед - питання резервів та питання ротації... Для цього потрібно підготувати нормально резерви. Вони не були підготовлені нормально. Ми повинні визнавати свої слабкі місця і ми повинні їх виправити. А щоб їх виправити, потрібно розуміти, що відбувається", - додав Зеленський.

Також, як зазначив президент, Сирський перевірить ситуацію "в кабінетах", хто там сидить та чому.

Також головнокомандувач у ході аудиту займеться кількістю мобілізованих і з'ясує, який відсоток з них перебуває на фронті.

Аудит в армії

Нагадаємо, кілька днів тому лідер фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія розповів, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит Сил оборони.

Депутат зазначив, що під час аудиту було виявлено цілі підрозділи українських військових, які за два роки повномасштабної війни "жодного разу не були на фронті".