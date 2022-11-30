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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський пояснив, коли та за яких причин може закінчитись війна в Україні

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Війна Росії проти України завершиться тоді, коли цього захоче РФ. А через міжнародний тиск на неї це може трапитись в найближчі місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Закінчиться це тоді (мова про війну - ред.), коли ми переможемо або коли захоче Російська Федерація", - заявив президент.

За словами глави держави, так може статися, що РФ захоче тільки тоді, коли буде відчувати, що вона слабка та в ізоляції.

"Будемо вірити, що це закінчиться в найближчі місяці", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський на саміті G20 заявив, що війна може закінчитись, якщо Росія відведе війська за кордони 1991 року та виплатить компенсацію за завдану шкоду.

Україна не зацікавлена у затягуванні війни, однак терміни її завершення нікому не відомі. Прогнози розвідок базуються на основі даних про положення ворога, але ситуація може неочікувано змінюватись.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяВійна в Україні