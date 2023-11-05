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Зеленський пояснив, як Захід може допомагати Україні

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Західні партнери можуть допомогти Україні додатковими ППО, зброєю та боєприпасами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю NBC News.

"По-перше, з додатковими ППО, наші люди повернуться додому, економіка покращиться, наше ВВП збільшиться. Європейські країни, G7, США почали працювати з (замороженими, - ред.) російськими активами", - заявив він. 

За словами Зеленського, якщо Україна буде мати навіть тільки проценти з російських активів - 300 мільйонів доларів, то Київ зможе закрити половину діри в бюджеті. 

"По-друге, є питання серед американського суспільства щодо зброї. Окей, давайте її виготовляти разом. Це буде win-win. По-третє, якщо ви не можете дати фінансову підтримку, дайте кредит, ми віддамо гроші після війни. І по-четверте, ми можемо купляти боєприпаси в американських компанії, просто дозвольте це", - додав він. 

Проблеми з боєприпасами

Наприкінці зими стало відомо, що українські війська зіштовхнулися з проблемою нестачі артилерійських снарядів. Тому на початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні мільйон снарядів.

Крім прямих постачань зі складів країн-членів ЄС, також організовані спільні закупівлі снарядів.

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