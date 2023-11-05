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Зеленский объяснил, как Запад может помогать Украине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Западные партнеры могут помочь Украине дополнительными ПВО, оружием и боеприпасами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на интервью NBC News.

"Во-первых, с дополнительными ПВО, наши люди вернутся домой, экономика улучшится, наш ВВП увеличится. Европейские страны, G7, США начали работать с (замороженными, - ред.) российскими активами", - заявил он. 

По словам Зеленского, если Украина будет иметь даже только проценты с российских активов - 300 миллионов долларов, то Киев сможет закрыть половину дыры в бюджете. 

"Во-вторых, есть вопросы среди американского общества относительно оружия. Окей, давайте его изготавливать вместе. Это будет win-win. В-третьих, если вы не можете дать финансовую поддержку, дайте кредит, мы отдадим деньги после войны. И, в-четвертых, мы можем покупать боеприпасы у американских компании, просто позвольте это", - добавил он.

Проблемы с боеприпасами

В конце зимы стало известно, что украинские войска столкнулись с проблемой нехватки артиллерийских снарядов. Поэтому в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине миллион снарядов.

Помимо прямых поставок из составов стран-членов ЕС также организованы совместные закупки снарядов.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины