Зеленський пояснив, як РФ запланувала позбавити Україну допомоги європейців

Дронові атаки задля тиску

Президент під час онлайн-виступу в Інституті Гадсона у Вашингтоні заявив, що російські гібридні атаки спрямовані не лише проти України.

Москва також тисне на колишні радянські республіки, які стали незалежними державами, та інші країни Європи.

"Росія почала гібридні атаки не лише проти України. Йдеться про колишні радянські республіки, які сьогодні є незалежними державами. І не тільки про них. Атаки дронів уже відбувалися проти Румунії, Німеччини, Польщі, Молдови, Болгарії. І буквально сьогодні вони атакували Румунію в Чорному морі. Вони повністю знищили судно з продукцією", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що РФ й надалі використовуватиме безпілотники як інструмент гібридних атак і тиску на Європу. Крім того, Москва намагатиметься блокувати Чорне море та атакувати судна, які перевозять аграрну продукцію й енергоресурси.

Зеленський пояснив, що таким чином Кремль прагне змінити ставлення європейців до допомоги Україні, змусивши їх більше турбуватися про власну безпеку.

"Думаю, що мета росіян - чинити на Європу якомога сильніший тиск. Вони сподіваються, що це вплине на європейські суспільства і змусить європейців замислитися над тим, як менше підтримувати Україну та як захистити самих себе", - зазначив глава держави.

За його словами, Москва також намагається розколоти Європейський Союз і послабити підтримку Києва, погрожуючи європейським країнам кібератаками, гібридними операціями та ударами безпілотників.

План РФ по мобілізації

Зеленський також заявив, що Росія розраховує додатково мобілізувати 300 тисяч військових. Україна готуватиметься до можливих викликів, хоча наразі невідомо, яку частину цих сил Москва планує використати проти України.

Президент звернув увагу, що деякі європейські держави досі не повною мірою усвідомлюють небезпеку з боку Росії. Вони вважають, що війна може загрожувати Україні та східному флангу Європи, але не обов'язково безпосередньо їхнім країнам.

"Важко повірити, що війна може прийти до твого дому, до твоєї родини, поки вона не прийде. Важко повірити, що війна може прийти у твою країну, твоє місто, до твого дому", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що деякі європейські країни, продовжуючи підтримувати Україну, водночас намагаються насамперед посилити власну оборону. Зокрема, вони прагнуть отримати більше засобів для перехоплення ракет і дронів.

Однак, за словами президента, європейським державам буде вкрай складно самостійно захиститися від Росії, якщо Україна не втримає оборону.

"Якщо вони прорвуть наші оборонні рубежі, якщо наша країна впаде, ніхто не зможе захиститися самостійно. Дуже важко оборонятися проти країни, яка готова на все, яка готова вбивати звичайних людей, мирних жителів, застосовуючи ракети, дрони та будь-які інші засоби", - наголосив глава держави.

Україна важлива для безпеки Європи

Президент підкреслив, що Україна має стати важливою складовою системи безпеки НАТО та Європи. На його думку, здатність європейських країн протистояти російській агресії безпосередньо залежить від того, чи зможе Україна й надалі стримувати російську армію.

Зеленський також застеріг від спроб домовитися з Москвою виключно дипломатичними засобами без належного посилення оборони.

За його словами, Росія може продовжувати атаки, якщо відчує слабкість опонентів і побачить можливість домогтися послаблення санкцій, повернення коштів або розмороження своїх активів.

"Щоб мати безпеку, потрібно бути сильними. Україна є важливою, навіть надзвичайно важливою частиною цієї системи безпеки", - підкреслив президент.