У Литві знайшли уламки дрона, він міг залетіти з Польщі

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У селі Юоджоніс, що в Пасваліському районі Литви, було знайдено уламки дрона. Безпілотник міг залетіти з Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Згідно з останніми даними від збройних сил Литви, ймовірно, дрон вторгся в повітряний простір країни з території Польщі. На місці працюють правоохоронці. За попередніми даними, дрон не було збито. Уламки знайшли в незаселеній місцевості. Мешканцям прилеглих районів надсилалипопереджувальний сигнал GPS щодо небезпечних уламків. До того ж сьогодні вранці Латвія та Литва оголошували повітряну тривогу через невідомий об’єкт. Було задіяно військову авіацію союзників.