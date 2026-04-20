Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський пояснив, чому Трамп не може бути гарантією миру в Україні

22:11 20.04.2026 Пн
2 хв
Україна вимагає реальних гарантій безпеки
aimg Марія Науменко
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Припущення про те, що РФ відмовиться від нового наступу через страх перед президентом США Дональдом Трампом, не є достатньою гарантією безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського телеканалу ICTV.

Читайте також: Гарантії безпеки посилять: Зеленський розповів про "позитивну" розмову з США

За словами президента, відсутність реальної присутності міжнародних партнерів на лінії зіткнення залишає відкритим питання стримування Росії.

"Які гарантії безпеки Україні дають? Якщо на контактній лінії немає присутності наших партнерів, то чому росіянам через якийсь термін знову не почати наступ? От чому? Я просто не розумію, чому? Я причин не бачу. Що буде їх обмежувати? Що?" - наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський висловився щодо гарантій безпеки від США (Інфографіка РБК-Україна)

Він також прокоментував позицію США, що Росія нібито не наважиться на ескалацію, побоюючись жорсткої реакції Трампа.

"От, наприклад, США кажуть - президент Трамп. Президент Трамп ще два з половиною роки, а що потім будемо робити?" - підсумував український лідер.

Раніше у США заявляли, що готові надати Україні реальні гарантії безпеки лише після завершення бойових дій. Водночас це питання там пов’язують із виконанням умов щодо виведення українських військ із частини територій Донецької та Луганської областей.

На цьому тлі Україна готує оновлений документ про гарантії безпеки, який має забезпечити захист від повторної агресії Росії та визначити чіткі механізми реагування партнерів.

Більше по темі:
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиУкраїнаДональд ТрампГарантії безпеки