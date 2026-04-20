Зеленський пояснив, чому Трамп не може бути гарантією миру в Україні

За словами президента, відсутність реальної присутності міжнародних партнерів на лінії зіткнення залишає відкритим питання стримування Росії.

"Які гарантії безпеки Україні дають? Якщо на контактній лінії немає присутності наших партнерів, то чому росіянам через якийсь термін знову не почати наступ? От чому? Я просто не розумію, чому? Я причин не бачу. Що буде їх обмежувати? Що?" - наголосив Зеленський.

Він також прокоментував позицію США, що Росія нібито не наважиться на ескалацію, побоюючись жорсткої реакції Трампа.

"От, наприклад, США кажуть - президент Трамп. Президент Трамп ще два з половиною роки, а що потім будемо робити?" - підсумував український лідер.