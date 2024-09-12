Зеленський пояснив, до чого призводять затягування партнерів щодо далекобійної зброї

Затягування партнерів щодо зняття обмежень з України для використання далекобійної зброї призводять до того, що РФ переміщує військові об'єкти. Москва відтягує цілі углиб країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимир Зеленського на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою.
"Я так вважаю. Якщо можна застосовувати відповідну зброю - ви бачите її результат у ворожих цілях на території тимчасово окупованих або на території Російської Федерації. Я на сьогодні не бачу результатів дій відповідної зброї", - сказав глава держави.
Він зазначив, що зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС Британії Девідом Ламмі була дуже серйозною. За його словами, Україна була щодо далекобійності підготовленою, переконливою і детальною.
"І це важливо, що наші партнери всі ці деталі знали від мене особисто, сприймали. Тут треба бути відвертими. Затягування процесу щодо використання нами відповідної зброї, яка є досі з великим дефіцитом у нас, до речі. Використання її і можливості використати її по військових цілях на території РФ, так ось затягування цього процесу призводять до того, що РФ займається переміщення цих військових цілей глибше на територію РФ", - заявив Зеленський.
Президент підкреслив, що зняття обмежень партнерами повинно бути стратегією перемоги України, а не політичною стратегією чи рішення для відвернення уваги.
"Знімати обмеження, значить - знімати обмеження. А якщо пропонується чи буде запропоновано, подивимося, зняття обмеження на відповідну дальність, до якої ворог вже застосував свої військові цілі, як я сказав, то це тоді виключно політичне рішення, щоби зняти той тиск від партнерів інших країн і від України, і від журналістів на країни, які мають це рішення прийняти. Тому обмеження знімаються, а значить відповідно у нас є відповідний ресурс. Якщо можна застосовувати зброю, можна застосовувати, як нам потрібно, щоб збивати військові цілі. Якщо знімається обмеження на якусь зброю, до якої немає ракет - це не зняття обмежень", - пояснив Зеленський.
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Нагадаємо, що партнери обмежують використання Україною наданої далекобійної зброї. Зокрема, США не дозволяють завдавати ударів по військових цілях, розміщених на території Росії.
Україна закликає партнерів зняти обмеження, оскільки знищення військових цілей ворога - це самозахист.
Вчора, 11 вересня, держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Британії Девід Ламмі відвідували Київ та зустрічалися з президентом Володимиром Зеленським. Тема скасування обмежень була на порядку денному.
За даними Bloomberg, США вимагають від України представити стратегію ударів по Росії. При цьому деякі ЗМІ зазначають, що Британія дозволила Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів углиб РФ.
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