Зеленський повторно запросив Трампа в Україну

За словами Зеленського, він буде радий побачити Трампа в Україні за тієї умови, якщо Трамп зможе зупинити війну з Росією протягом 24 годин, як він колись обіцяв.

"Так, будь ласка, Дональде Трамп, я запрошую вас в Україну, до Києва... Якщо можна зупинити війну за 24 години, гадаю, цього буде достатньо, щоб приїхати до Києва будь-якого дня, коли я буду тут", - сказав Зеленський.

Він також додав, що якщо Трамп дійсно має "формулу" припинення війни, то він хоче знати, яка вона.

Що сказав Трамп

Раніше Трамп заявив, що може зупинити війну Росії проти України. Для цього він хоче сісти за стіл переговорів з лідерами РФ та України.

Також колишній американський лідер пообіцяв передати Україні більше озброєння, якщо диктатор Володимир Путін не зупиниться, а якщо Україна не зупиниться - забрати запаси.

Реакція Зеленського на його заяву

Тоді Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна відмовиться від такої пропозиції - віддати свої території - і Трамп припинить допомогу, то як американський лідер діятиме потім у разі можливої окупації країни НАТО внаслідок поразки України?

"Тобто він вирішив, що якщо не заморожувати конфлікт, якщо дозволити Путіну зайти повністю в Україну, то тоді він зупиниться. Цього не буде. Путін не зупиниться", - додав він.

Таким чином, за словами Зеленського, у разі програшу України Європа втратить найбільшу та найпотужнішу армію континенту.

"І тому, я скажу так, мені батько так завжди казав: "Спочатку подумай - потім говори", - наголосив президент.

Скандальні заяви Трампа

Нагадаємо, це вже не перша скандальна заява колишнього президента США Дональда Трампа про війну в Україні.

Зокрема, він неодноразово пропонував нашій владі віддати тимчасово окуповані території Росії. Він також розповідав, що наша країна програє у війні.

При цьому Трамп називав російського диктатора Володимира Путіна "розумним" і не схотів визнати його військовим злочинцем.

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