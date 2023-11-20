Зеленський повідомив про новий пакет допомоги від США

За словами президента, під час його зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном було обговорено ситуацію на полі бою та її перспективи. Зокрема те, як можна посилити оборону та контрнаступ України.

"Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії – снарядів, які потрібні саме зараз", - сказав президент.

Окрім того, підіймалось питання дій України у Чорному морі та захист коридору, по якому Україна експортує товари.

"Свобода мореплавства є фундаментальною цінністю для всього світу, і Україна довела тут, у Чорному морі, що ми здатні виганяти агресора з акваторії, яку він так хотів зробити мертвою", - підкреслив президент.

Зеленський звернувся до партнерів України та подякував їм за підтримку та допомогу у відновленні міжнародного права на українській землі.

"Нормальне життя у світі багато в чому залежить саме від того, чи сильна Америка у захисті життя. І світ бачить цю силу в допомозі Україні", - сказав він.

Візит глави Пентагону в Україну

Глава Міноборони США 20 листопада приїхав до України напередодні нового засідання у форматі "Рамштайн". Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться вже цієї середи, 22 листопада.

У Пентагоні повідомили, що Остін під час візиту до Києва проведе переговори на високому рівні з українським керівництвом. Зокрема, він планує обговорити партнерство між країнами та військову допомогу ЗСУ.

Військова допомога від США

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Після довгих суперечок у США схвалили новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги Україні та Ізраїлю. Згодом Байден підписав закон, який допоміг уникнути "шатдауну". За даними Politico, саме суперечки про кордон у Конгресі США поставили під загрозу допомогу Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.