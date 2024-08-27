Зеленський про повернення українських чоловіків з-за кордону: я тільки за, але без примусу

У президента попросили прокоментувати чутки у ЗМІ про те, що Україна звертається до партнерів з проханням сприяти поверненню українських чоловіків призовного віку на Батьківщину.

Він пояснив, що країнам-партнерам не дуже вигідно заявляти про те, що вони відправляють українців на Батьківщину, оскільки їх підтримка дуже дороговартісна. Але простіше порушити це питання на зустрічі з президентом України та заявити про те, що він попросив повернути українців.

"Звичайно, я тільки за, якщо українці приїдуть. Але без примусу... Я дуже хотів би, щоб усі українці були тут за умови їх рішення", - додав Зеленський.