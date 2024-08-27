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Зеленський про повернення українських чоловіків з-за кордону: я тільки за, але без примусу

Київ, Вівторок 27 серпня 2024 16:24
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Зеленський про повернення українських чоловіків з-за кордону: я тільки за, але без примусу Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський хоче повернення українських громадян з-за кордону. Але метод примусу не застосовуватиметься.

Про це глава української держави заявив на пресконференції, повідомляє РБК-Україна.

У президента попросили прокоментувати чутки у ЗМІ про те, що Україна звертається до партнерів з проханням сприяти поверненню українських чоловіків призовного віку на Батьківщину.

Він пояснив, що країнам-партнерам не дуже вигідно заявляти про те, що вони відправляють українців на Батьківщину, оскільки їх підтримка дуже дороговартісна. Але простіше порушити це питання на зустрічі з президентом України та заявити про те, що він попросив повернути українців.

"Звичайно, я тільки за, якщо українці приїдуть. Але без примусу... Я дуже хотів би, щоб усі українці були тут за умови їх рішення", - додав Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, як заявляв президент Володимир Зеленський, всього за кордоном зараз перебувають понад 7,5 млн українців. Велика кількість виїхала з країни через початок повномасштабного вторгнення росіян.

Були й ті українські чоловіки, котрі втекли за кордон нелегально, щоб уникнути мобілізації.

Нещодавно прем'єр Молдови Дорін Речан заявляв, що Україна "має побажання повернути своїх чоловіків з усіх країн, де вони перебувають".

Така заява прозвучала після того, як посол України в Молдові Марк Шевченко наголошував, що Київ веде з Кишиневом обговорення щодо повернення ухилістів на Батьківщину.

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