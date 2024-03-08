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Зеленський про повернення кримських татар з російського полону: розраховую на Ердогана

П'ятниця 08 березня 2024 21:23
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Зеленський про повернення кримських татар з російського полону: розраховую на Ердогана Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він розраховує на турецького колегу Реджепа Таїпа Ердогана у питанні повернення з російського полону кримських татар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію Зеленського та Ердогана.

Глава української держави зазначив, що поки що ніхто не зміг повернути кримських татар з російського полону. До початку повномасштабного вторгнення нашій країні вдалося повернути лише кілька людей, але більшість залишаються у полоні.

За словами Зеленського, він не бачить можливості жодного лідера у світі повернути кримських татар з полону.

"Я сьогодні прибув (до Туреччини - ред.) з оновленим списком і це біль, що він оновлюється, що їх стає в списку більше. На жаль, вони не повертаються додому. Тут я розраховую на президента Ердогана. Я впевнений, що він зможе це зробити принаймні спробує", - заявив Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно представництво президента України в Автономній Республіці Крим повідомило, що російська окупаційна "влада" Криму провела обшуки в будинках кримськотатарських активістів та релігійних діячів.

В результаті рейдів окупанти незаконно затримали і помістили за ґрати десять кримських татар.

Всім кримським татарам незаконно інкримінують "статтю" 205.5 Кримінального кодексу РФ (організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації).

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