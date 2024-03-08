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Зеленский о возвращении крымских татар из российского плена: рассчитываю на Эрдогана

Пятница 08 марта 2024 21:23
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Зеленский о возвращении крымских татар из российского плена: рассчитываю на Эрдогана Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он рассчитывает на турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в вопросе возвращения из российского плена крымских татар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию Зеленского и Эрдогана.

Глава украинского государства отметил, что пока никто не смог вернуть крымских татар из российского плена. До начала полномасштабного вторжения нашей стране удалось вернуть только несколько людей, но большинство остаются в плену.

По словам Зеленского, он не видит возможности ни единого лидера в мире вернуть крымских татар из плена.

"Я сегодня прибыл (в Турцию - ред.) с обновленным списком и это боль, что он обновляется, что их становится в списке больше. К сожалению, они не возвращаются домой. Здесь я рассчитываю на президента Эрдогана. Я уверен, что он сможет это сделать, по крайней мере, попробует", - заявил Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, недавно представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило, что российские оккупационные "власти" Крыма провели обыски в домах крымскотатарских активистов и религиозных деятелей.

В результате рейдов оккупанты незаконно задержали и поместили за решетку десять крымских татар.

Всем крымским татарам незаконно инкриминируют "статью" 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

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Владимир Зеленский Крым Турция Обмен пленными Реджеп Тайип Эрдоган
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