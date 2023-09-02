Зеленський пов'язав проведення виборів в Україні з кількістю Patriot

Для проведення демократичних виборів в Україні в умовах воєнного часу необхідне посилення ПРО країни, щоб убезпечити населення під час волевиявлення.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Як можуть безпечно проголосувати люди, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій... Чи можемо ми в рамках цього розраховувати на додаткові системи, наприклад, ПРО. На ті ж Patriot, які точно дозволять дозакрити небо і хоча б захистити громадянське населення, яке знаходиться в великих, середніх та маленьких містечках України, на ці практичні питання, які президент порушував, на сьогоднішній день ще немає відповіді”, - заявив Подоляк.

За його словами, для проведення виборів потрібно буде внести певні зміни до законодавства. Але Україна завжди декларувала, що дотримувалася демократичних процедур і тому, якщо потрібно, готова до їхнього проведення.

"Це коштує величезну суму грошей, які ми не можемо просто так взяти та відправити саме на виборчий процес, враховуючи, що у нас є певний дефіцит бюджету та пріоритетні завдання фінансування армії” – додав він.

Вибори в Україні у 2024 році

Сенатор США Ліндсі Грем 24 серпня заявив , що в Україні в 2024 році мають відбутися вибори, незважаючи на введений військовий стан.

Президент Володимир Зеленський розповів, що готовий провести вибори , якщо союзники нададуть Україні відповідну допомогу. Зокрема, йдеться про 5 млрд і про західних спостерігачів, у тому числі і в окопах.

Пізніше Ліндсі Гремзакликав союзників надати Україні фінансову та технічну допомогу для проведення виборів у 2024 році .

Незабаром після цього Зеленський заявив, що вибори мають відбуватися повністю на території України , щоб мали змогу проголосувати військові та українці, які зараз перебувають за кордоном.