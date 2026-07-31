Зеленський пов'язав міграційну кризу в Європі з ударами РФ по суднах
31 липня пройшла чергова Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ. Обговорювалися питання логістичної кризи та нових міграційних хвиль у Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президент України Володимира Зеленського у Telegram.
Атаки РФ по суднах загрожують світу
Зеленський окреслив коло тем, які обговорювали на Ставці:
- логістичні виклики,
- російські удари по Одесі та області,
- атаки ворога по портовій інфраструктурі та морському коридору.
"Ефективна взаємодія по зерновому експорту, по забезпеченню нормальної логістики - це внесок у глобальну продовольчу безпеку та протидію розгортанню кризи вартості життя", - зазначив він.
Президент мав на увазі країни та регіони, які межують із Європою, зокрема на Близькому Сході та у Північній Африці.
Міграційна криза в Європі
Зеленський зазначив, що будь-які соціальні негаразди там через зростання цін на продовольство означатимуть нові відчутні ризики для Європи.
"Кожна така криза в регіонах поруч із Європою провокує додаткові міграційні хвилі. Тому реальне гарантування продовольчої безпеки й захист від російського терору проти аграрного сектору та морських торговельних шляхів є прямим інтересом усіх нас у Європі", - запевнив він.
"Штурм" мігрантів в іспанській Сеуті
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сеута (автономний іспанський анклав у Північній Африці) переживає найбільшу міграційну кризу за останні роки. За добу туди з Марокко нелегально в'їхали до 50 тисяч мігрантів, серед яких близько 7 тисяч - неповнолітні.
Ситуація в Сеуті напружена. Залучено армійські підрозділи для підтримки порядку.
Наразі підтверджено загибель щонайменше 27 мігрантів, які намагалися дістатися території Іспанії вплав з Марокко.
В Італії вже заявили, що через міграційну кризу в Сеуті уряд розглядає можливість призупинення дії Шенгенської угоди з Іспанією.
РБК-Україна писало, що українська розвідка отримала дані про плани нових ударів РФ по Україні, зокрема по суднах. Наразі готується протидія цим намірам, заявив Зеленський.
Крім того, президент України закликав американського лідера Дональда Трампа добитися для ЗСУ дозволу використовувати систему Starlink на території Росії.