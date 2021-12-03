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Зеленский потребовал возобновить морские научные исследования

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Киев, Пятница 03 декабря 2021 13:29
Зеленский потребовал возобновить морские научные исследования Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возобновлении морских научных исследований. В том числе с учетом приобретения ледокола для ученых на Антарктиде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В частности, согласно указу Кабинету министров поручено подготовить в течение трех месяцев план мер по восстановлению и развитию морских научных исследований. Он должен предусматривать приоритетные направления научных исследований и экологического мониторинга морей, участие Украины в полярных исследованиях и так далее. А также пересмотр возможностей украинской миссии на Антарктиде с учетом нового ледокола "Ноосфера".

Также в течение 2022 и 2023 годов нужно восстановить здания научно-исследовательских учреждений в сфере морских научных исследований, а также предусмотреть строительство новых сооружений для современных лабораторий. И предусмотреть строительство в 2022-2030 годах украинских научно-исследовательских кораблей.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина переименовала ледокол, купленный у Британии для морских научных исследований.

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Владимир Зеленский
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