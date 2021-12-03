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Зеленський вимагає відновити морські наукові дослідження

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Києва, П'ятниця 03 грудня 2021 13:29
Зеленський вимагає відновити морські наукові дослідження Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відновлення морських наукових досліджень. У тому числі з урахуванням придбання криголама для вчених на Антарктиді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Зокрема, згідно з указом Кабінету міністрів доручено підготувати протягом трьох місяців план заходів з відновлення та розвитку морських наукових досліджень. Він повинен передбачати пріоритетні напрямки наукових досліджень та екологічного моніторингу морів, участь України в полярних дослідженнях і так далі. А також перегляд можливостей української місії на Антарктиді з урахуванням нового криголама "Ноосфера".

Також протягом 2022 і 2023 років треба відновити будівлі науково-дослідних установ у сфері морських наукових досліджень, а також передбачити будівництво нових споруд для сучасних лабораторій. І передбачити будівництво в 2022-2030 роках українських науково-дослідних кораблів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна перейменувала криголам, куплений у Британії для морських наукових досліджень.

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Володимир Зеленський
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