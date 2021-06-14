Зеленський зажадав звільнення чиновників за невиплату зарплат лікарям
На сьогоднішній нараді в офісі президента Володимира Зеленського глава Міністерство охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про заборгованість перед лікарями за квітень-травень. Глава держави пригрозив звільненнями.
"Ця ситуація неприпустима для сучасної цивілізованої країни, особливо зараз, коли лікарі - на передовій боротьби з пандемією", - наголосив Зеленський.
Глава держави зажадав персональної відповідальності чиновників за невиплати заробітних плат лікарям, аж до звільнення.
Зеленський поставив Ляшку та прем'єр-міністру Денису Шмигалю завдання у найкоротший термін ліквідувати заборгованість.
Нагадаємо, у березні 2021 року тодішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов обіцяв, що мінімальна зарплата лікарів починатиметься з 23 тисяч гривень. Він це називав "своєю принциповою позицією".
Додамо, як писав Styler, лікар клінічної лікарні ім. І. В. Мечникова розповів, скільки отримують медики у COVID-відділеннях.