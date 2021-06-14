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Зеленський зажадав звільнення чиновників за невиплату зарплат лікарям

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 15:10
Зеленський зажадав звільнення чиновників за невиплату зарплат лікарям Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

На сьогоднішній нараді в офісі президента Володимира Зеленського глава Міністерство охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про заборгованість перед лікарями за квітень-травень. Глава держави пригрозив звільненнями.

Про це повідомила прес-служба президента.

"Ця ситуація неприпустима для сучасної цивілізованої країни, особливо зараз, коли лікарі - на передовій боротьби з пандемією", - наголосив Зеленський.

Глава держави зажадав персональної відповідальності чиновників за невиплати заробітних плат лікарям, аж до звільнення.

Зеленський поставив Ляшку та прем'єр-міністру Денису Шмигалю завдання у найкоротший термін ліквідувати заборгованість.

Нагадаємо, у березні 2021 року тодішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов обіцяв, що мінімальна зарплата лікарів починатиметься з 23 тисяч гривень. Він це називав "своєю принциповою позицією".

Додамо, як писав Styler, лікар клінічної лікарні ім. І. В. Мечникова розповів, скільки отримують медики у COVID-відділеннях.

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Новини України Політика Володимир Зеленський звільнення задолженность зарплата чиновники врачи
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Зеленський зажадав звільнення чиновників за невиплату зарплат лікарям
Зеленський зажадав звільнення чиновників за невиплату зарплат лікарям
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