Президент Владимир Зеленский потребовал от России гарантии безопасности для Украины после признания "ЛДНР". Глава государства заявил, что предлагал Владимиру Путину сесть за стол переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Зеленского и президентов Литвы и Польши Гитанаса Науседы и Анджея Дуды.
"Я думаю, что среди стран, предоставляющих гарантии безопасности Украине, должна быть Россия. Это не секрет, и я много раз предлагал президенту РФ сесть за стол переговоров и говорить. Ибо это вопрос диалога, а не вопрос условий", - заявил Зеленский.
Как сообщало РБК-Украина, Владимир Зелинский ответил на ультиматум Владимира Путина. Он заявил, что Украине нужно гарантии безопасности.
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