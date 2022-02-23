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Зеленский потребовал от России гарантии безопасности для Украины

Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский потребовал от России гарантии безопасности для Украины после признания "ЛДНР". Глава государства заявил, что предлагал Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Зеленского и президентов Литвы и Польши Гитанаса Науседы и Анджея Дуды.

"Я думаю, что среди стран, предоставляющих гарантии безопасности Украине, должна быть Россия. Это не секрет, и я много раз предлагал президенту РФ сесть за стол переговоров и говорить. Ибо это вопрос диалога, а не вопрос условий", - заявил Зеленский.

Как сообщало РБК-Украина, Владимир Зелинский ответил на ультиматум Владимира Путина. Он заявил, что Украине нужно гарантии безопасности.

Подробнее читайте в материале "Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина".

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Владимир ЗеленскийВторжение России в Украину