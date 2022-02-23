Президент Володимир Зеленський вимагає від Росії гарантії безпеки для України після визнання "ЛДНР". Глава держави заявив, що пропонував Володимиру Путіну сісти за стіл переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Зеленського і президентів Литви і Польщі Гітанаса Науседи і Анджея Дуди.
"Я думаю, що серед країн, що надають гарантії безпеки Україні, повинна бути Росія. Це не секрет, і я багато разів пропонував президенту РФ сісти за стіл переговорів і говорити. Бо це питання діалогу, а не питання умов", - заявив Зеленський.
Як повідомляло РБК-Україна, Володимир Зелінський відповів на ультиматум Володимира Путіна. Він заявив, що Україні потрібно гарантії безпеки.
Детальніше читайте в матеріалі "Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна".