Зеленский потребовал от правоохранителей результатов

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент требует результаты по резонансным делам

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на внеочередном заседании Верховной рады потребовал от правоохранительных органов результатов резонансных дел. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, правоохранительные органы должны дать результат, которые ждут как граждане Украины, так и международные партнеры.

"Как долго украинскому обществу ждать результата в самых резонансных делах? Мы обещали обществу победу над коррупцией, сейчас пока что даже не ничья. Президент не влияет на их работу, к сожалению. Но я бы хотел сделать нашим правоохранительным органам два подарка: первый - это календарь, он должен напомнить, что на улице уже весна. Второй - это Уголовный кодекс Украины. Есть подозрение, что у кое-кого его нету, к сожалению. Надеюсь, он станет вашей настольной книгой", - сказал Зеленский.

Также президент отметил, что предоставил политическую волю руководителям правоохранительных органов.

"Я вам ее дал, возьмите ее. Говорили: отмените телефонное право - пожалуйста. Никто сверху не спускает фамилии, на которые нужно обратить внимание. Если бы я вмешивался, некоторые люди это уже бы ощутили", - сказал он.

Участь Президента України Володимира Зеленського в позачерговому засіданні Верховної Ради. Участь Президента України Володимира Зеленського в позачерговому засіданні Верховної Ради. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 4 березня 2020 р.

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