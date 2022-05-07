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Зеленский потребовал от правительства устранения очередей на АЗС

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Вопрос топливной безопасности страны был рассмотрен во время совещания у президента Владимира Зеленского. В совещании приняли участие руководитель офиса главы государства Андрей Ермак и его заместители, премьер-министр Денис Шмыгаль и члены правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

"Президент подчеркнул необходимость устранения очередей на украинских заправочных станциях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как рассказала первый вице-премьер-министр з министр экономики Юлия Свириденко, во взаимодействии с Министерством иностранных дел продолжается работа по предоставлению Украине зеленого коридора в портах Восточной Европы, что является сейчас главным узким местом в логистике поставок топлива в страну.

"Также была отмечена необходимость заключения долгосрочных контрактов и накопление государственного резерва топлива", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, из-за дефицита топлива в Украине сети АЗС ввели дополнительные ограничения.

По данным Минэкономики, к дефициту привели, в том числе, удары по Кременчугскому НПЗ, который является основным производителем горючего в стране, а также по крупным нефтебазам.

В министерстве заявляют, что дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы и сейчас решается вопрос их завоза на территорию Украины

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Владимир ЗеленскийЦены на бензин