Зеленський вимагає від уряду усунення черг на АЗС

"Президент наголосив на необхідності усунення черг на українських заправних станціях", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як розповіла перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, у взаємодії з Міністерством закордонних справ триває робота щодо надання Україні зеленого коридору в портах Східної Європи, що є наразі головним вузьким місцем у логістиці постачання пального в країну.

"Також було наголошено на необхідності укладання довгострокових контрактів і накопичення державного резерву пального", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, через дефіцит пального в Україні мережі АЗС ввели додаткові обмеження.

За даними Мінекономіки, до дефіциту призвели, в тому числі, удари по Кременчуцькому НПЗ, який є основним виробником пального в країні, а також по великих нафтобазах.

У міністерстві заявляють, що дефіцит буде ліквідовано, оскільки оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи і зараз вирішується питання їх завезення на територію України