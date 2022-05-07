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Зеленський вимагає від уряду усунення черг на АЗС

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Питання паливної безпеки країни було розглянуто під час наради у президента Володимира Зеленського. У нараді взяли участь керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак та його заступники, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і члени уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

"Президент наголосив на необхідності усунення черг на українських заправних станціях", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як розповіла перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, у взаємодії з Міністерством закордонних справ триває робота щодо надання Україні зеленого коридору в портах Східної Європи, що є наразі головним вузьким місцем у логістиці постачання пального в країну.

"Також було наголошено на необхідності укладання довгострокових контрактів і накопичення державного резерву пального", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, через дефіцит пального в Україні мережі АЗС ввели додаткові обмеження.

За даними Мінекономіки, до дефіциту призвели, в тому числі, удари по Кременчуцькому НПЗ, який є основним виробником пального в країні, а також по великих нафтобазах.

У міністерстві заявляють, що дефіцит буде ліквідовано, оскільки оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи і зараз вирішується питання їх завезення на територію України

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