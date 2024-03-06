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Зеленський про постачання систем ППО: рішення потрібні зараз, а не колись

Одеса, Середа 06 березня 2024 18:33
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Зеленський про постачання систем ППО: рішення потрібні зараз, а не колись Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна потребує термінових рішень союзників щодо передачі систем протиповітряної оборони. Це необхідно для захисту життя людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави нагадав, що сьогодні, 6 березня, він провів зустріч із прем'єром Греції Кіріакісом Міцотакісом в Одесі. Головним питанням у ході переговорів була оборона України та можливості в активних діях та захисті.

Зеленський наголосив, що головний пріоритет у переговорах з партнерами - протиповітряна оборона.

"Систем ППО та можливостей виробляти зброю для захисту світу достатньо. Зброя потрібна тут, щоб рятувало життя людей. Рішення потрібні зараз - не колись, а для людей, які щодня та щоночі витримують терористичні атаки", - зазначив глава президент.

ППО для України

Нагадаємо, союзники від початку повномасштабного вторгнення росіян надають Україні системи протиповітряної оборони.

Зокрема, нашим захисникам уже передали зенітні ракетні комплекси Patriot та SAMP-T, які можуть збивати балістичні та гіперзвукові ракети окупантів.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що ще десять систем Patriot від союзників могли б кардинально змінити ситуацію у війні.

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