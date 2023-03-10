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Зеленський посмертно нагородив Героя України "Да Вінчі"

Фото: президент України Володимир Зеленський передав відзнаку матері загиблого "Да Вінчі" (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв Дмитру Коцюбайлу "Да Вінчі" відзнаку "Хрест бойових заслуг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

У відомстві зазначають, що глава держави передав відзнаку матері загиблого військовослужбовця Оксані Коцюбайло.

Нагороду присвоїли Герою України "Да Вінчі" за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу та вірність військовій присязі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що цього тижня у бою під Бахмутом загинув Дмитро Коцюбайло. Він - один із наймолодших Героїв України.

Більш детально про видатного захисника України можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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