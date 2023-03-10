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Зеленский посмертно наградил Героя Украины "Да Винчи"

Фото: президент Украины Владимир Зеленский передал знак отличия матери погибшего "Да Винчи" (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Дмитрию Коцюбайло "Да Винчи" знак отличия "Крест боевых заслуг".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В ведомстве отмечают, что глава государства передал знак отличия матери погибшего военнослужащего Оксане Коцюбайло.

Награду присвоили Герою Украины "Да Винчи" за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу и верность военной присяге.

Напомним, ранее стало известно, что на этой неделе в бою под Бахмутом погиб Дмитро Коцюбайло. Он - один из самых молодых Героев Украины.

Более детально о выдающемся защитнике Украины можете узнать в материале РБК-Украина.

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