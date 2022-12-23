ua ru
Пт, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский - послам: у нас нет права на выходные, должны спать меньше врага

Новина українською →
Киев, Пятница 23 декабря 2022 15:25
Зеленский - послам: у нас нет права на выходные, должны спать меньше врага Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

У дипломатов во время войны нет права на выходной. Поскольку они должны работать вместе с властью эффективнее врага, чтобы одержать победу.

Об этом глава государства заявил на Конференции послов Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

"У нас с вами нет права на выходной, на отдых, на отпуск, на восьмичасовой рабочий день. Все те права, которые гарантирует Конституция Украины для нас с вами лично, как для представителей нашего государства, сейчас на паузе. Потому что если мы будем отдыхать, будем легкомысленны, будем расслаблены, у нас не будет ни Конституции Украины, ни нашей страны. Мы с вами должны спать меньше, чем враг, думать больше, чем враг, рисковать эффективнее, чем враг", - заявил Зеленский.

В свою очередь он упомянул и российского диктатора Владимира Путина, который в последнее время активно выходит на публику на фоне поражений РФ.

"У нас с вами нет времени, чтобы например, смотреть двухчасовые пресс-конференции президента РФ. У нас с вами просто нет времени на такие мелочи. Мы и так знаем, чем закончится эта война", - подытожил Зеленский.

Напомним, что также Зеленский на конференции украинских послов допустил новые поездки за границу и назвал условие.

Также президент назвал задачу дипломатии на 2023 год, об этом читайте по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Дипломатические отношения Война России против Украины
NEWS
Дефицит уменьшается. В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране
Дефицит уменьшается. В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация